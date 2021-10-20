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Мошенники переписали на себя квартиру и дачу профессора РГГУ

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:02

Мошенники переписали на себя квартиру и дачу 76-летнего философа, культуролога и профессора РГГУ Игоря Яковенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката ученого Сергея Худякова.

По его словам, профессору позвонили якобы из Центробанка РФ и сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но ситуация находится под контролем. Для того чтобы поймать аферистов, ему сказали, что нужно снять все деньги с карты и положить их на другой счет.

«Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет, для того чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи», — рассказал адвокат.

Яковенко поверил аферистам и подписал документы о продаже квартиры и дачи, а деньги передал лицам в автомобиле. Люди заверили профессора, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о мошенниках.

После получения документов и денежных средств звонившие перестали выходить на связь. Затем появился покупатель квартиры и заявил, что теперь имущество Яковенко принадлежит ему, а ученый и его несовершеннолетний ребенок должны выехать.

«Со мной связывался человек, который представился покупателем квартиры. Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», — отметил ученый.

По его словам, общение с аферистами началось еще в августе и закончилось в октябре. Все это время они запрещали профессору рассказывать об этом близким из‑за того, что это якобы могло сорвать спецоперацию.

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