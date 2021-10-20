Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова

Премия имени Андрея Сахарова, учрежденная Европейским парламентом, достанется в этом году российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила в твиттере номинировавшая его фракция Европарламента EPP Group и два источника «Радио Свободы»*.

По данным издания, официально лауреата объявят днем 20 октября, на заседании Европарламента. Корреспондент Deutsche Welle передает, что вручение награды пройдет 15 декабря. Поскольку российский оппозиционер отбывает срок в колонии, премию за него, скорее всего, получит кто‑то из его близких или родственников.