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Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова

Семён Гудошников
Сегодня в 16:31

Премия имени Андрея Сахарова, учрежденная Европейским парламентом, достанется в этом году российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила в твиттере номинировавшая его фракция Европарламента EPP Group и два источника «Радио Свободы»*.

По данным издания, официально лауреата объявят днем 20 октября, на заседании Европарламента. Корреспондент Deutsche Welle передает, что вручение награды пройдет 15 декабря. Поскольку российский оппозиционер отбывает срок в колонии, премию за него, скорее всего, получит кто‑то из его близких или родственников.

В шорт-лист премии этого года, помимо Навального, попали группа из 11 афганских правозащитниц и бывший временный президент Боливии Жанин Аньес.

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова учреждена Европарламентом в 1988 году. Она ежегодно присуждается тем, кто внес «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советские и российские правозащитники Анатолий Марченко, Сергей Ковалев и Людмила Алексеева, а также украинский режиссер Олег Сенцов. В прошлом году награду получила белорусская оппозиция.

* «Радио Свобода» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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