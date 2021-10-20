Måneskin выпустили видео на сингл «Mammamia»

В видео каждый из участников коллектива фантазирует, как мог бы убить фронтмена команды Дамиано Давида . По сюжету клипа он катастрофически им надоел.

Песня была записана после победы на конкурсе «Евровидение». По словам Дамиано Давида, в ней группа осмысляет слухи и предположения, с которыми Måneskin столкнулись после финала, включая подозрения в употреблении наркотиков перед камерой и манеру выступать на сцене.

Фронтмен рассказал, что в тексте также есть сексуальные отсылки и заигрывания со стереотипами об Италии, откуда группа родом. Это, например, отражено в названии сингла. Музыкально композиция не отклоняется от предыдущих релизов группы.

Выступление на «Евровидении» принесло коллективу мировую популярность, критики даже называют его главной рок-группой 2021 года. «Афиша Daily» выясняла, что это значит и как мы до такого докатились.