Måneskin выпустили видео на сингл «Mammamia»

Группа Måneskin выпустила клип на недавний сингл «Mammamia».
В видео каждый из участников коллектива фантазирует, как мог бы убить фронтмена команды Дамиано Давида. По сюжету клипа он катастрофически им надоел.
Песня была записана после победы на конкурсе «Евровидение». По словам Дамиано Давида, в ней группа осмысляет слухи и предположения, с которыми Måneskin столкнулись после финала, включая подозрения в употреблении наркотиков перед камерой и манеру выступать на сцене.
Фронтмен рассказал, что в тексте также есть сексуальные отсылки и заигрывания со стереотипами об Италии, откуда группа родом. Это, например, отражено в названии сингла. Музыкально композиция не отклоняется от предыдущих релизов группы.
Выступление на «Евровидении» принесло коллективу мировую популярность, критики даже называют его главной рок-группой 2021 года. «Афиша Daily» выясняла, что это значит и как мы до такого докатились.