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На Reddit спросили жителя многоэтажки в Кудрово на 18 тыс. человек, каково жить в «человейнике»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:35

Пользователь Reddit под ником MrOopee узнал про жилой комплекс «Новый Оккервиль» в петербургском городе Кудрово и поделился его снимками в сабреддите r/interestingasfuck («П**дец как интересно»). Комментаторы удивились масштабам дома и количеству жителей в нем — около 18 тыс. человек. На это обратил внимание TJ.

Запись попала на главную страницу сайта, из‑за чего в комментариях начали активно обсуждать и шутить над особенностями жизни в таком месте: жалели почтальонов, придумывали названия тысячам Wi-Fi-точек и представляли трудности при поиске пары в Tinder. «Рядом с тобой 9999 одиноких мамочек — кликни, чтобы узнать больше», — пошутил один из пользователей.

Некоторые предположили, что «Новый Оккервиль» — это российский аналог трейлерного парка, однако их все же поправили: такие же многоквартирные дома можно найти и в США, а дом в Кудрово больше напоминает гетто. Но юзерам было непонятно, как можно жить в этом здании, хватает ли парковочных мест, как происходит общение с соседями и как обстоят дела с инфраструктурой.

© Arkadiy Gershman/YouTube

На эти вопросы ответил житель многоквартирника Everlastsun, проживающий там уже восемь лет. Если коротко: «Да, с парковкой бывают проблемы, но свободное место всегда найдется. И да, иногда бывает мрачновато, но лес и парки поблизости очень помогают».

По его словам, по утрам во дворе бывает очень шумно из‑за машин, которые заводят примерно в одно и то же время, но на выхлопные газы он не жалуется; шумоизоляция в доме слабая; по ночам во дворе «довольно тихо», изредка по пятницам «какой‑нибудь пьяный парень минуту кричит вдалеке — и все».

Everlastsun рассказал, что большинство жителей не участвуют в общедомовой деятельности и ни с кем не общаются. Есть лишь чат собаководов и группы в соцсетях, где можно найти людей со схожими интересами, но в остальном — все сами по себе. Рядом есть торговый центр, а до любого магазина или кафе можно добраться за полчаса. Из‑за нехватки зелени по дворе он проводит как минимум час в парке каждый день.

Комментатор из Кудрово признался, что пока что его все устраивает, но он мечтает переехать в собственный дом. С ним согласился житель бразильского Сан-Паулу, который живет в похожих условиях и не жалуется, но тоже хочет переехать в тихое место. «Удивительно, насколько похожими могут быть желания двух человек на разных концах света», — написал он.

Сан-Паулу
Сан-Паулу
© joelfotos/Pixabay

В завершение треда еще один россиянин в комментариях объяснил термин «человейник» — скрещение слов «человек» и «муравейник». Первый вариант был human ant colony («колония человеческих муравьев»), но вскоре нашли окончательный — humant colony.

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