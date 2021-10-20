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Duran Duran показали новый клип и выложили трек со шведской певицей Туве Лу — все с будущего альбома

Денис Ламехов
Сегодня в 15:52

Британская группа Duran Duran выпустила клип на композицию «Anniversary», а также представила совместный трек со шведской исполнительницей Туве Лу. Песни войдут в новый альбом группы.

Режиссером «Anniversary» стала обладательница премии BAFTA Элисон Джексон. По сюжету клипа десятки двойников знаменитостей (замечены, например, Билли Айлиш, Элтон Джон, Елизавета II и Дэниел Крейг) съезжаются в старинный британский замок и проводят вечеринку с двойниками помолодевших участников Duran Duran — но параллельно на ней отрывается и текущий состав группы. Трек посвящен 40-летию команды.

Другая новая работа коллектива — композиция «Give It All Up». Принявшая участие в записи шведская певица Туве Лу отметилась, например, релизом двух треков совместно с Финнеасом О’Коннеллом, братом Билли Айлиш.

Новый альбом группы получил название «Future Past». Его релиз состоится 22 октября. В работе над пластинкой приняли участие гитарист Blur Грэм Коксон, хип-хоп-исполнительница Ivorian Doll и экс-гитарист Дэвида Боуи Майк Гарсон.

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