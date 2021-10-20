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«Прослушка», «Безумцы» и «Во все тяжкие»: топ-100 сериалов по версии Би-би-си

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

Британская вещательная организация Би-би-си составила список лучших сериалов XXI века. Рейтинг появился в результате опроса кинокритиков, журналистов, экспертов и деятелей киноиндустрии из 43 стран.

В составлении списка приняли участие 100 женщин, 104 мужчины и две небинарные личности. Каждый из них назвал 10 любимых сериалов XXI века, из которых и получился топ-100.

Почетное первое место занял сериал «Прослушка» о полицейских из Балтимора, которые пытаются довести до суда дело о преступной группировке. Шоу дважды номинировалось на «Эмми» за лучший сценарий.

Второе место — «Безумцы», который был четыре раза номинирован на «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал». Шоу рассказывает о работе рекламного агентства «Стерлинг-Купер» и жизни его креативного директора Дона Дрейпера.

На третьей позиции находится криминальная драма «Во все тяжкие» о школьном учителе химии Уолтере Уайте и его бывшем ученике Джесси Пинкмане. За все время существования сериал поучаствовал в 350 номинациях и получил 137 наград. Среди них — 16 «Эмми», два «Золотых глобуса» и пять премий Гильдии киноактеров США.

В десятку победителей вошли «Дрянь», «Игра престолов», «Я могу уничтожить тебя», «Оставленные», «Американцы», «Офис» (Великобритания), «Наследники».

Далее в списке: «Наследники», «Конь БоДжек», «Клиент всегда мертв», «Твин Пикс: Возвращение», «Атланта», «Чернобыль», «Корона», «Студия 30», «Дедвуд», «Остаться в живых», «Гуща событий», «Умерь свой энтузиазм», «Черное зеркало», «Лучше звоните Солу», «Вице-президент», «Шерлок», «Хранители», «По долгу службы», «Огни ночной пятницы», «Парки и зоны отдыха» и «Девчонки». С полным рейтингом топ-100 сериалов можно ознакомиться здесь.

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