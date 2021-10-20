Исследование: 58% россиян не чувствуют себя под защитой закона

Исследовательская организация «Левада-центр»* опубликовала результаты опроса об отношении россиян к закону и деятельности правоохранительных органов. Документ доступен на официальном сайте центра.

Согласно данным опроса, 58% россиян не чувствуют себя под защитой закона. Исследователи говорят, что эта цифра растет в течение последних 5 лет, сейчас она находится на уровне 2010 года. Доля россиян, ощущающих, что закон их защищает, составила 36%.

«Левада» выяснила причины, по которым россияне не чувствуют себя защищенными со стороны законодательства. Чаще всего — потому что «законы вольно трактуются теми, кто находится у власти» (49%). На втором месте вариант «законы писаны не для всех» (42%). Далее — потому что «из‑за коррупции невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде» (39%).

Социологи также задавали вопрос, на что направлены усилия правоохранительных органов в России. Наиболее популярным стало мнение, что они работают на обеспечение интересов власти: спецслужб (44%), Генеральной прокуратуры (41%), полиции (38%).

Половина россиян (49%) считает, что в России можно жить, не нарушая закона. Столько же (47%) полагают обратное.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.