перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября Обновлено в 17:50
Кадр из фильма «Память»
В «Художественном» пройдет премьера фильма «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли 17:37
Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов 17:14
Мошенники переписали на себя квартиру и дачу профессора РГГУ 17:02
Måneskin выпустили видео на сингл «Mammamia» 16:37
Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова 16:31
В США человеку впервые успешно пересадили почку генно-модифицированной свиньи 16:19
Сколько чипсов в банке Pringles? А вкус на это влияет? Журналист провел расследование 15:52
Duran Duran показали новый клип и выложили трек со шведской певицей Туве Лу — все с будущего альбома 15:52
«Прослушка», «Безумцы» и «Во все тяжкие»: топ-100 сериалов по версии Би-би-си 15:29
Исследование: 58% россиян не чувствуют себя под защитой закона 15:24
Vivacello/«ВКонтакте»
Габриэль Прокофьев, Самюэль Струк и Дмитрий Яблонский выступят на фестивале Vivacello в Москве 14:15
Скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса 13:11
Юрия Дудя приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков 12:48
В Москве общественный транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей 12:17
YouTube будет тестировать функцию покупок прямо из видео 12:08
SJ Objio/Unsplash
В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли 1028 человек 11:46
РИА «Новости»: ректора «Шанинки» госпитализировали из‑за проблем с сердцем 11:24
В Петербурге закрылся ресторан Bio My Bio Матильды Шнуровой 11:17
«Коммерсант»: мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в ТЦ для контроля масочного режима 11:03
Отключить рекламу

Исследование: 58% россиян не чувствуют себя под защитой закона

Денис Ламехов
Сегодня в 15:24

Исследовательская организация «Левада-центр»* опубликовала результаты опроса об отношении россиян к закону и деятельности правоохранительных органов. Документ доступен на официальном сайте центра.

Согласно данным опроса, 58% россиян не чувствуют себя под защитой закона. Исследователи говорят, что эта цифра растет в течение последних 5 лет, сейчас она находится на уровне 2010 года. Доля россиян, ощущающих, что закон их защищает, составила 36%.

«Левада» выяснила причины, по которым россияне не чувствуют себя защищенными со стороны законодательства. Чаще всего — потому что «законы вольно трактуются теми, кто находится у власти» (49%). На втором месте вариант «законы писаны не для всех» (42%). Далее — потому что «из‑за коррупции невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде» (39%).

Социологи также задавали вопрос, на что направлены усилия правоохранительных органов в России. Наиболее популярным стало мнение, что они работают на обеспечение интересов власти: спецслужб (44%), Генеральной прокуратуры (41%), полиции (38%).

Половина россиян (49%) считает, что в России можно жить, не нарушая закона. Столько же (47%) полагают обратное.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
мультфильм
Семейка Аддамс: Горящий тур
Продолжение приключений анимационной семейки из склепа
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Левада-центр
МВД
Генпрокуратура РФ
Минюст РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить