Габриэль Прокофьев, Самюэль Струк и Дмитрий Яблонский выступят на фестивале Vivacello в Москве

С 9 по 20 ноября на пяти московских площадках пройдет Vivacello — международный фестиваль, посвященный виолончельной музыке. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Фестиваль откроется 9 ноября в зале «Зарядье». Там пройдет премьера нового произведения французского композитора, гитариста и дирижера Самюэля Струка «Элиза, мой мираж». Второй фестивальный вечер состоится 12 ноября в Концертном зале имени Чайковского, где в исполнении интернациональной команды прозвучат фортепианные квартеты Моцарта и Брамса.

Впервые на Vivacello выступит Дмитрий Яблонский, солист и дирижер, номинант премии Grammy. Также в программе этого года — московская премьера виолончельного концерта британского композитора-новатора Габриэля Прокофьева, внука Сергея Прокофьева.

Среди других участников — знаменитые виолончелисты Ксавье Филлипс, Альбан Герхардт и Давид Герингас, Клайпедский виолончельный октет, скрипач Юлиан Рахлин, альтистка Сара Макэлрави, дирижер Олег Каэтани, пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова.

А еще в первый раз на фестивале покажут современную хореографию — спектакль Boléro–Extended литовской танцевальной труппы Šeiko Dance Company. Узнать подробную программу и расписание можно на сайте мероприятия.

Фестиваль Vivacello организован культурно-благотворительным фондом «U-Art: Ты и искусство» и проводится с 2008 года. Его ключевая идея — представление виолончельной музыки в самых разных художественных контекстах и ее взаимодействия с другими формами искусства.

В последние годы важной составляющей проекта стала образовательная программа — Vivacello-Академия, включающая мастер-классы знаменитых виолончелистов в Московской консерватории. В 2021 году фестиваль проходит при поддержке Посольства Франции и Французского института в России