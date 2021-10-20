Скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса

Скончался советский и российский актер Виктор Евграфов, известный по роли Мориарти в фильмах о Шерлоке Холмсе. Об этом сообщает киностудия «Самарафильм».

«Умер Виктор Иванович Евграфов — главный Мориарти мирового кинематографа. Вчера он позвонил и попросил связаться с самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после коронавируса», — говорится в заявлении киностудии.

По предварительным данным, у артиста оторвался тромб. Он будет похоронен в родной Самаре на «Аллее актеров».

Виктору Евграфову было 73 года. За свою карьеру он снялся в более чем 20 фильмах, включая советскую многосерийную картину «Жизнь Клима Самгина». В 1994 году на съемках проекта «В империи орлов» получил серьезную травму позвоночника, пережил клиническую смерть. Заслуженный артист России, член Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино России.