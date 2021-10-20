В Москве общественный транспорт станет бесплатным для обоих многодетных родителей

Мосгордума одобрила предложение предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы обоим родителям в многодетных семьях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Родители из многодетных семей смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта, а их несовершеннолетние дети — еще и пригородным железнодорожным. При этом детям не обязательно на данный момент учиться.

Ранее бесплатным проездом мог пользоваться лишь один из родителей. Дети после 16 лет могли пользоваться льготой только при условии обучения.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объявил, что меры поддержки начнут действовать с 1 января 2022 года.

В июне 2021 года председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил принять новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография». Среди инициатив — ввести в России отцовский многодетный капитал в размере 639 тыс. рублей. Однако предложение не получило официальную оценку кабинета министров.