В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли 1028 человек

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19: за последние сутки умерли 1028 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 13 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 226 353 человека.

Суточный прирост по стране составил 34 073 случая (это третий показатель за время пандемии). Больше всего новых заражений в Москве — 5847 (плюс 147 к вчерашним цифрам). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.