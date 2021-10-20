В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли 1028 человек

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19: за последние сутки умерли 1028 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 13 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 226 353 человека.
Суточный прирост по стране составил 34 073 случая (это третий показатель за время пандемии). Больше всего новых заражений в Москве — 5847 (плюс 147 к вчерашним цифрам). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 094 825. За сутки выздоровели 25 231 человек, за все время — 7 065 712.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 240,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,6 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,6 млн), на четвертом — Великобритания (8,4 млн).