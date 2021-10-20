«Коммерсант»: мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в ТЦ для контроля масочного режима

Мэрия Москвы потребовала от столичных торговых центров подключить до 20 октября их камеры, установленные на входе, к Единому центру хранения данных (городской системе видеонаблюдения, ЕЦХД). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании городского Департамента торговли и услуг 13 октября.

По его словам, интеграция камер необходима для усиления контроля за соблюдением масочного режима. В инструкции для ТЦ говорится, что разрешение камер должно быть не ниже 720p, а частота видео — 15–25 кадров в секунду.

По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, из 600 московских торговых центров к ЕЦХД подключили свои камеры около половины. Он отмечает, что в среднем на один ТЦ приходится 5–6 камер, а значит, речь идет об интеграции в городскую систему видеонаблюдения порядка 1500–1800 устройств. Всего в ЕЦХД входит более 206 тыс. камер.

Шакиров считает, что если власти обнаружат нарушение масочного режима в ТЦ, то их работа «будет остановлена». По мнению экспертов, систему также можно будет использовать для выявления посетителей ТЦ, которые не надевают маски. Однако пока технологические возможности вряд ли смогут это позволить — речь скорее о статистической информации о количестве нарушителей масочного режима, полагают они.

В сентябре в Москве начался резкий рост заболеваемости COVID-19. По словам мэра Сергея Собянина, с августа число выявляемых случаев болезни выросло в четыре раза — до 42 тыс. в неделю. Количество ежедневных госпитализаций увеличилось вдвое с лета — с 400–500 человек до 1200–1500. Пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, также стало в два раза больше.

Из‑за роста заболеваемости вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. В Москве с 25 октября объявили домашний режим для пожилых людей и обязательную удаленку для трети сотрудников.