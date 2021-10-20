Forbes: власти Москвы обсуждают краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября

Московские власти обсуждают введение краткосрочного локдауна с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в ресторанной отрасли.

По данным собеседника издания, присутствующего на совещаниях в мэрии Москвы по эпидобстановке, во время нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий.

Согласно информации Forbes, исключения не планируются в том числе для привитых граждан. QR-коды вводить не будут.

Другой источник заявил, что московские власти собираются закрыть «не только рестораны, а вообще все — без возможности посещения по QR-кодам». Еще одному собеседнику известно о возможном закрытии салонов красоты и парикмахерских на период нерабочих дней.

С инициативой ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. С 25 октября в Москве объявили домашний режим для пожилых людей и обязательную удаленку для трети сотрудников.