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Генпрокуратуру попросили признать движение «Альтернатива» иноагентом

Семён Гудошников
Сегодня в 9:00

Издание «Медиастанция» направило заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить некоммерческую организацию «Альтернатива», борющуюся с торговлей людьми, на соответствие закону об иноагентах. Об этом говорится в инстаграме НКО и на сайте «Мадиастанции».

По мнению «Альтернативы», заказчиком их проверки стала не сама «Медиастанция». «Претендентов, которым мы перешли дорогу, много. Первая версия: это одна кампания, которая завозит рабочую силу в Россию из заграницы, после чего жестко эксплуатируют людей, отнимая документы и лишая свободы. Скорее всего мы нарушили их экономическую цепочку, в результате чего они потеряли большие деньги. Вторая версия: личности уровнем выше», — говорится в инстаграме организации.

Ее представители отмечают, что, если «Альтернативу» признают иноагентом, ее придется закрыть. Сейчас движение нанимает адвокатов и просит помощь в освещении ситуации.

За несколько дней до обращения «Медиастанции» в Генпрокуратуру в другом издании — «Правда.ру» — вышла статья, направленная на дискредитацию «Альтернативы». В нем говорилось, что НКО находится на грани превращения в ОПГ.

В материале «Медиастанции», посвященном проверке «Альтернативы» на иноагентство, говорится, что движение «получает внушительные суммы из различных источников, в том числе через криптовалюты». Издание предполагает, что часть финансирования НКО «вполне вероятно» идет из‑за рубежа, при этом не называя конкретных источников.

«Альтернатива» — некоммерческая волонтерская организация, занимающаяся борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи. Она образована в 2011 году и за 10 лет, по словам ее руководителя Олега Мельникова, «Альтернатива» освободила 1800 человек.

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