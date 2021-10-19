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Власти Австралии будут выплачивать деньги тем, кто решится расстаться с абьюзером

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:07

Правительство Австралии единоразово выплатит по 5000 австралийских долларов (3700 долларов США) тем, кто готов выйти из абьюзивных отношений. Финансовая поддержка предназначена для всех полов, но больше всего заявок власти ожидают от женщин. Об этом сообщает CNN.

Компенсация предназначается на самое необходимое, например, съем новой квартиры при переезде от романтического партнера. Деньги также получат женщины, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса, обращались в полицию по факту домашнего насилия или столкнулись с повышением платы за аренду жилья.

Согласно официальной статистике, каждые девять дней жертвой домашнего насилия становится одна австралийка. На эту проблему часто обращали внимание правозащитники, поэтому они высоко оценили программу поддержки жертв абьюзеров.

Однако некоторые активисты считают, что это не решит фундаментальной проблемы насилия в семье. Они видят необходимость в широкой дискуссии о «паршивой» культуре, которая ставит мужчин во главе семьи и садит их на большинство руководящих должностей, а в случае разрыва отношений именно женщина оказывается выставленной за дверь — вместе с детьми и домашними животными.

Австралия занимает низкие места в международных рейтингах гендерного равенства, и это отражается на том, что мужчина пользуется доминирующим положением в любовных отношениях, а женщины становятся экономически уязвимыми. Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Австралии официально составляет 13,4% — это самый низкий показатель за все время, но пандемия усугубила экономическое положение женщин (они чаще увольнялись или сокращали рабочее время) и, как и во многих других странах, привела к всплеску домашнего насилия в стране.

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