Reddit запустил комедийное шоу с лучшими фотожабами. Собрали самые забавные

Портал Reddit запускает комедийное шоу «PsBattles Live» по случаю десятилетия сабреддита PhotoshopBattles, который насчитывает 17,4 млн участников. В прямом эфире создатели будут проводить конкурс фотожаб от пользователей, пишет Deadline.
Каждый день модераторы треда r/PsBattlesLive будут публиковать изображения, которые юзеры должны будут отредактировать в Adobe Photoshop. Лучшие работы дня покажут в ходе трансляции «PsBattles Live».
Комментировать картинки будут американские актеры и комики, а пользователям Reddit предложат проголосовать за своих фаворитов. В качестве приза авторы обещают «баллы, награды от сообщества и интернет-славу».
В честь запуска шоу делимся подборкой веселых фотографий, прошедших через Photoshop. Предупреждаем: много котиков.
«Ребенок кричит в телефон»
Баттл от u/matthew83128
«16-летний котенок в шарфе»
Баттл от u/shinma22
«Красный свет, зеленый свет»
Баттл от u/PhotoShopBattles
«Собака в рубашке»
Баттл от u/JustYourOldLaundry
«Кошачья растяжка»
Баттл от u/ShaggyDoo9311
«Хорошо одетый ребенок с ничем в руке»
Баттл от u/ThisGuyDoesntDoDrugs