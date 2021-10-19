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Reddit запустил комедийное шоу с лучшими фотожабами. Собрали самые забавные

Виктория Шанина
Сегодня в 21:44

Портал Reddit запускает комедийное шоу «PsBattles Live» по случаю десятилетия сабреддита PhotoshopBattles, который насчитывает 17,4 млн участников. В прямом эфире создатели будут проводить конкурс фотожаб от пользователей, пишет Deadline.

Каждый день модераторы треда r/PsBattlesLive будут публиковать изображения, которые юзеры должны будут отредактировать в Adobe Photoshop. Лучшие работы дня покажут в ходе трансляции «PsBattles Live».

«Пользователи Reddit ежемесячно публикуют более 110 тысяч оригинальных произведений искусства на сайте. Соревнования в r/photoshop являются одним из наших самых ярких примеров того, как участники сообщества, движимые общей страстью, собираются вместе, чтобы создавать и сотрудничать, в чем и есть суть нашей платформы».
Директор по маркетингу Reddit Рокси Янг

Комментировать картинки будут американские актеры и комики, а пользователям Reddit предложат проголосовать за своих фаворитов. В качестве приза авторы обещают «баллы, награды от сообщества и интернет-славу».

В честь запуска шоу делимся подборкой веселых фотографий, прошедших через Photoshop. Предупреждаем: много котиков.

«Ребенок кричит в телефон»

Баттл от u/matthew83128

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© u/NSMetroid
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© u/badspud
5 из 5

«16-летний котенок в шарфе»

Баттл от u/shinma22

© Оригинал
1 из 5
© u/Jazzlike_Number_6662
2 из 5
© u/ubermeisters
5 из 5

«Красный свет, зеленый свет»

Баттл от u/PhotoShopBattles

© u/pirx_pilot88
1 из 6
© u/biciuz
2 из 6
© u/KindlyTemporary7040
6 из 6

«Собака в рубашке»

Баттл от u/JustYourOldLaundry

© Оригинал
1 из 6
© u/Affectionate_Room_38
2 из 6
© u/viggnor
6 из 6

«Бегущая сова»

Баттл от u/PaikD20 и u/D2077

© Оригинал 1
1 из 10
© Оригинал 2
2 из 10
© u/xprmntng
10 из 10

«Кошачья растяжка»

Баттл от u/ShaggyDoo9311

© Оригинал
1 из 5
© u/ihaveaidsdotmp4
2 из 5
© u/pollitadefoca
5 из 5

«Хорошо одетый ребенок с ничем в руке»

Баттл от u/ThisGuyDoesntDoDrugs

© Оригинал
1 из 4
© u/Sub2DrOofYT
2 из 4
© u/Affectionate_Room_38
4 из 4
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