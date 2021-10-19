Reddit запустил комедийное шоу с лучшими фотожабами. Собрали самые забавные

Каждый день модераторы треда r/PsBattlesLive будут публиковать изображения, которые юзеры должны будут отредактировать в Adobe Photoshop. Лучшие работы дня покажут в ходе трансляции «PsBattles Live».

Портал Reddit запускает комедийное шоу «PsBattles Live» по случаю десятилетия сабреддита PhotoshopBattles, который насчитывает 17,4 млн участников. В прямом эфире создатели будут проводить конкурс фотожаб от пользователей, пишет Deadline.

«Пользователи Reddit ежемесячно публикуют более 110 тысяч оригинальных произведений искусства на сайте. Соревнования в r/photoshop являются одним из наших самых ярких примеров того, как участники сообщества, движимые общей страстью, собираются вместе, чтобы создавать и сотрудничать, в чем и есть суть нашей платформы».

Комментировать картинки будут американские актеры и комики, а пользователям Reddit предложат проголосовать за своих фаворитов. В качестве приза авторы обещают «баллы, награды от сообщества и интернет-славу».

В честь запуска шоу делимся подборкой веселых фотографий, прошедших через Photoshop. Предупреждаем: много котиков.

«Ребенок кричит в телефон»

Баттл от u/matthew83128