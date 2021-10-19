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Дайджест

Новые антиковидные меры, обыск в доме Дерипаски и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:39

Собянин вводит в Москве новые коронавирусные ограничения: с 25 октября по 25 февраля на удаленке должны быть 30% сотрудников, пожилые москвичи — на домашнем режиме. Тем временем глава Роспотребнадзора Попова считает, что QR-коды в регионах — недостаточная мера на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В России от коронавируса за сутки умерли 1015 человек — это очередной антирекорд за время пандемии. Суточный прирост составил 33 740 заражений.

Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах даже раньше. Эту и другие меры, предложенные вице-премьером, представят Путину завтра. Мишустин инициативу уже поддержал.

Агенты ФБР пришли в дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне и проводят обыск. Причины проверки не назвали.

В мигалки полицейских машин установят умные камеры и радары для фиксации нарушений ПДД. Туда будут встроены полусферы, в каждой из которой — по камере, чтобы захватывать все 360 градусов вокруг автомобиля.

РКН перестанет замедлять Twitter после удаления всего незаконного контента. Сейчас, по словам ведомства, на страницах соцсети остается 9% информации, которая противоречит законодательству России.

Сеть ресторанов «Тануки» намерена взыскать с «Мужского государства», признанного экстремистским и запрещенного в России, убытки от атак и травли. Полную сумму ущерба определят после того, как прекратят работу все каналы движения и его основателя Позднякова.

Петербургские художники обвинили «Магнит» в плагиате. Трансформер из новой рекламы сети в деталях повторяет героя их комикса «Продукты 24». В компании заявили, что не хотели ничего копировать, а просто вдохновлялись.

Активист Гринписа пролетел на параплане над «китовой тюрьмой» в Приморском крае. В организации заявили, что это протест против вылова китообразных и в поддержку закона, который бы этот вылов запрещал, — его в России на данный момент нет.

Канье Уэст официально сменил имя на Йе. В 2018 году рэпер объяснял, что в нем такого особенного: это имя чаще всего встречается в Библии и означает «ты», объединяя слушателя и его самого в одну личность.

18 октября прошла мировая премьера «Вечных», и первые зрители уже оставили свои отзывы в соцсетях. Если коротко: все в восторге от Хлои Чжао и неожиданных поворотов сюжета.

Вышел тизер сериала «Ковбой Бибоп» — адаптации одноименного аниме про охотников за головами в космосе. На Netflix десятисерийное шоу выйдет 19 ноября.

Появился новый трейлер продолжения комедийного сериала «Великая». Во втором сезоне к императрице Екатерине приезжает ее мать, которую сыграла Джиллиан Андерсон.

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