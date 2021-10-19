Хакер украл паспортные данные всего населения Аргентины, в том числе президента и футболиста Месси

Неизвестный хакер взломал Национальный регистр граждан Аргентины (RENAPER), который хранит личные данные граждан, и похитил оттуда базу паспортных данных всего населения страны, это больше 45 млн человек. Об этом пишет The Record.

Национальный регистр граждан — это подразделение местного МВД, которое выпускает паспорта и хранит в «цифре» личные данные, к которым обращаются другие ведомства.

Первое сообщение о взломе регистра появилось в твиттере: недавно зарегистрированный пользователь опубликовал фотографии паспортов и личные данные 44 аргентинских знаменитостей, включая президента страны Альберто Фернандеса, футболиста Лионеля Месси и еще нескольких журналистов и политиков.

Через день взломщик разместил объявление на известном хакерском форуме, предлагая познакомиться с личными данными любого пользователя из Аргентины. После резонансного шума в СМИ, длившегося три дня, в правительстве подтвердили утечку.

В открытом доступе оказались номер паспорта, дата выдачи и окончания его срока действия, код Trámite (уникальный идентификатор для доступа к госуслугам), идентификационное фото, полное имя, пол, домашний адрес и код социального страхования.

Кто стоит за взломом, до конца так и не ясно, но у властей есть подозрения в отношении ведомственных работников. В пресс-релизе аргентинское МВД заявило, что в момент публикации в твиттере осуществлялись запросы к регистру через VPN-аккаунт местного Минздрава, однако там это отрицают.

Хакер, с которым связались журналисты The Record, заявил о наличии у него копии базы данных, хотя ранее чиновники это опровергали. Он готов слить информацию еще об 1 или 2 млн человек и продавать к ней доступ всем заинтересованным.

Крупные утечки из государственных цифровых хранилищ Аргентины происходили и раньше — в 2017 и 2019 годы. Однако тогда хакеры крали личные данные политиков и полицейских, но не всех граждан.