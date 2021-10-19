ФБР проводит обыск в доме олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований проводит «следственные действия» в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом в твиттере сообщил корреспондент NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ведомства.

Сотрудники новостных агентств собрались вокруг дома, к которому агенты ФБР никого не подпускают. Причины обыска не называются. Бюро отказалось комментировать случившееся для РИА «Новости».