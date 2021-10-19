ФБР проводит обыск в доме олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований проводит «следственные действия» в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом в твиттере сообщил корреспондент NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ведомства.
Сотрудники новостных агентств собрались вокруг дома, к которому агенты ФБР никого не подпускают. Причины обыска не называются. Бюро отказалось комментировать случившееся для РИА «Новости».
В США Дерипаска находится в списке россиян, преимущественно крупных бизнесменов и чиновников, против которых ввели персональные санкции из‑за присоединения Крыма к России и возможного российского вмешательства в американские выборы 2016 года. Олигарх пытался оспорить решение в суде, но безуспешно.
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