Московские уличные камеры начали фиксировать автомобили с выключенным ближним светом

Камеры на московских дорогах начали выявлять автомобили с выключенными фарами или без дневных ходовых огней. Их владельцев будут штрафовать после проверки кадров специалистами, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По статье 12.20 КоАП нарушителей ждет штраф в 500 рублей. В ЦОДД отметили, что использование фар ближнего света напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

«Автомобиль с включенными фарами лучше заметен на дороге в любую погоду, даже если у него темный кузов. Увидев впереди огни, другие участники движения могут быстрее рассчитать расстояние до приближающейся машины и ее скорость, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности», — пояснили в департаменте.

Ранее на автомобилях ЦОДД в Москве начали тестировать камеры нового типа, вмонтированные в балку со спецсигналами. Они могут анализировать дорожную ситуацию на 360 градусов и фиксировать почти все виды нарушений ПДД: от неправильных разворотов и стоянки до заезда на стоп-линии и превышения скорости.