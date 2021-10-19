Появился новый трейлер второго сезона «Великой». Императрица все еще борется с мужем и ждет ребенка

Hulu опубликовал трейлер продолжения комедийного сериала «Великая». Второй сезон начнет выходить на стриминге с 19 ноября, всего будет 10 эпизодов.
Главные роли — Екатерину Великую и ее мужа Петра III — все так же играют Эль Фэннинг и Николас Холт. Но появится и новый герой — мать императрицы, немецкая принцесса Иоганна Гольштейн-Готторпская, которую исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Сексуальное просвещение»). Актриса появится в двух эпизодах второго сезона и предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.
В этом сезоне Екатерина единолично управляет Россией, забирая все больше власти у своего неуклюжего мужа. Однако борьба за трон не самое сложное, что стоит на ее пути. Ничто не сравнится с попытками освободить страну, которая не хочет освобождения.
Екатерина будет сражаться со своим двором, своей командой и даже с загостившей матерью, стремясь принести просвещение в Россию. Также она ждет появления ребенка, который должен стать наследником.
Помимо Холта и Фэннинг, в «Великой» вновь появятся Фиби Фокс в роли Мариаль, Саша Дхаван в роли графа Орлова и Гуилим Ли в роли Григория Дымова.
Сериал «Великая», основанный на истории России и ее правителей, вышел в мае 2020 года. Станислав Зельвенский назвал шоу хулиганской комедией, которую не стоит воспринимать как серьезное историческое кино.