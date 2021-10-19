Появился новый трейлер второго сезона «Великой». Императрица все еще борется с мужем и ждет ребенка

Hulu опубликовал трейлер продолжения комедийного сериала «Великая». Второй сезон начнет выходить на стриминге с 19 ноября, всего будет 10 эпизодов.

Главные роли — Екатерину Великую и ее мужа Петра III — все так же играют Эль Фэннинг и Николас Холт. Но появится и новый герой — мать императрицы, немецкая принцесса Иоганна Гольштейн-Готторпская, которую исполнила Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Сексуальное просвещение»). Актриса появится в двух эпизодах второго сезона и предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.

В этом сезоне Екатерина единолично управляет Россией, забирая все больше власти у своего неуклюжего мужа. Однако борьба за трон не самое сложное, что стоит на ее пути. Ничто не сравнится с попытками освободить страну, которая не хочет освобождения.