СК на Алтае начал проверку из‑за фотографии мешков с песком, завязанных георгиевскими лентами

Следственный комитет в Горно-Алтайске нашел в соцсетях фото и видео, на которых рабочие перевязывают строительные мешки георгиевскими ленточками. По этому поводу ведомство организовало проверку, сообщается на сайте.
Речь идет о публикации в инстаграме от 18 октября. Местная жительница выложила снимки мешков с песком, которые стояли на территории ремонтируемого здания. «Ребят, нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость», — гласит подпись к фотографиям.
Доследственная проверка должна выяснить, как такое произошло. По ее результатам вынесут процессуальное решение — по какому кодексу, не уточняется.
В 2017 году правила ношения одного из символов праздника 9 Мая ужесточились. Привязывать ленточку разрешили только на лацкан пиджака, хотя раньше правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.