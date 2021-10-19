СК на Алтае начал проверку из‑за фотографии мешков с песком, завязанных георгиевскими лентами

Следственный комитет в Горно-Алтайске нашел в соцсетях фото и видео, на которых рабочие перевязывают строительные мешки георгиевскими ленточками. По этому поводу ведомство организовало проверку, сообщается на сайте.

Речь идет о публикации в инстаграме от 18 октября. Местная жительница выложила снимки мешков с песком, которые стояли на территории ремонтируемого здания. «Ребят, нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость», — гласит подпись к фотографиям.