«Левада-центр»*: половина россиян считает себя демократами. Еще половина не считает

44% россиян считают себя людьми демократических убеждений, 47% не считают себя таковыми. Результаты опроса опубликовал «Левада-центр»*.

Доля тех, кто причисляет себя к демократам повысилась с момента прошлого опроса, который прошел в 2018 году — тогда она составила 41%. Однако увеличилось и число тех, кто к этому течению себя не относит. Три года назад таких было 38% от числа опрошенных. «Левада-центр» отмечает наметившуюся поляризацию мнений по данному вопросу: число тех, кто затруднился с ответом, сократилось вдвое.

В большей степени к демократам себя относят люди 18-24 лет: 50%. Меньше других — респонденты 40-54 лет: 41%. Чаще ассоциируют свои убеждения с демократическими избиратели партии «Новые Люди» (60%). Реже — избиратели «Справедливой России — За Правду» и КПРФ. У этих двух партий поровну голосов: 48% в каждом случае.

Почти пятая часть россиян (18%) могла бы назвать себя сторонниками левых, социалистических взглядов. Подавляющее большинство (72%) таковыми себя не считают.

Треть россиян (32%) считают себя сторонниками рыночных преобразований в российской экономике. 58% не относят себя к их числу.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.