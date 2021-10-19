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В Москве вводят домашний режим для пожилых и обязательную удаленку для трети сотрудников

Семён Гудошников
Сегодня в 16:36

Мэр Сергей Собянин объявил в своем блоге о новых коронавирусных ограничениях в Москве.


  • Работодатели должны на срок с 25 октября по 25 февраля перевести на удаленку 30% сотрудников и всех работников старше 60 лет. Исключение — для сотрудников, чье присутствие на работе критически важно для функционирования организации.
  • Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями отправляют на «домашний режим» также с 25 октября по 25 февраля.

Последнее правило не действует на тех, кто привился или в течение шести месяцев переболел COVID-19. Те, кто обязан соблюдать «домашний режим», могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Главный санитарный врач Москвы решил увеличить требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. До 1 января 2022 года работодателям нужно полностью вакцинировать не менее 80% сотрудников, первым компонентом — до 1 декабря.

По словам Собянина, в сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости ковидом. По сравнению с августом число выявляемых случаев коронавируса выросло в четыре раза — до 42 тыс. в неделю, отметил он.

«С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время — 1200-1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», — сказал Собянин.

Ранее из‑за роста заболеваемости вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Путин рассмотрит эти предложения завтра, 20 октября.

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