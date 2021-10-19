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Сервис «СберАвто» начал продавать Tesla в России. Доставку по Москве обещают в день заказа

Денис Ламехов
Сегодня в 17:15

Сервис покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» объявил о старте продаж электромобилей Tesla. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Пользователям доступны как новые авто, так и с пробегом, в различных комплектациях, прошедшие необходимые таможенные процедуры.

Цены на электромобили начинаются от 3,5 млн рублей — во столько обойдется Tesla Model 3. Более новая Model Y стоит от 6,3 млн рублей. Кроссовер Tesla Model X появится в сервисе в последнюю неделю октября.

Компания сообщает, что в автомобилях уже установлена система «Эра-Глонасс» и загружена последняя версия программного обеспечения с поддержкой русского языка.

Для покупателей доступна доставка автомобиля по России. Клиентам из Москвы электромобиль доставят в день заказа. В дальнейшем сервис даст возможность сделать предзаказ на конкретную модель и комплектацию.

«Сбер» представил сервис для покупки и продажи автомобилей весной 2020 года. Вначале у пользователей была возможность приобрести машину только у дилеров и производителей. Спустя несколько месяцев компания разрешила пользователям самим продавать автомобили.

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