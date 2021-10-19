Московский кинотеатр «Художественный» стал первым «местом Gucci» в России

Московский кинотеатр «Художественный», открывшийся в апреле после многолетней реставрации, вошел в список Gucci Places — мест со всего мира, которые вдохновляют креативного директора модного дома Алессандро Микеле.

«Художественный» стал первой российской локацией в списке. В нем столичный кинотеатр соседствует с Чатсуорт-хаус в английском графстве Дербишир, где снимали несколько версий «Гордости и предубеждения», Музеем искусств округа Лос-Анджелес и отелем «Савой» в Лондоне, где останавливалась Мэрилин Монро, а основатель Дома Гуччио Гуччи работал лифтером.

На сайте Gucci отмечается, что «Художественный» — один из старейших кинотеатров в мире. Построенное в 1909 году архитектором Николаем Благовещенским здание в свое время «поразило воображение своим богатым и элегантным дизайном».