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Московский кинотеатр «Художественный» стал первым «местом Gucci» в России

Семён Гудошников
Сегодня в 15:57

Московский кинотеатр «Художественный», открывшийся в апреле после многолетней реставрации, вошел в список Gucci Places — мест со всего мира, которые вдохновляют креативного директора модного дома Алессандро Микеле.

«Художественный» стал первой российской локацией в списке. В нем столичный кинотеатр соседствует с Чатсуорт-хаус в английском графстве Дербишир, где снимали несколько версий «Гордости и предубеждения», Музеем искусств округа Лос-Анджелес и отелем «Савой» в Лондоне, где останавливалась Мэрилин Монро, а основатель Дома Гуччио Гуччи работал лифтером.

На сайте Gucci отмечается, что «Художественный» — один из старейших кинотеатров в мире. Построенное в 1909 году архитектором Николаем Благовещенским здание в свое время «поразило воображение своим богатым и элегантным дизайном».

Модный дом начал сотрудничать с «Художественным» в апреле 2021 года — там прошел показ коллекции Gucci Aria. Вскоре в кинотеатре появилось поп-ап-пространство с вещами из юбилейной коллекции бренда и лаунж-зона Guccified. Представители Gucci обещают продолжить партнерство с «Художественным» в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Дома.

«Художественный» реставрировали семь лет — с 2014 по 2021 год. За это время специалисты воссоздали утерянные в 1950-е годы элементы декора, вернули изначальный облик фасаду, установили в фойе здания фонтан. В кинотеатре оборудовали четыре зала — большой, на 474 места, два малых, по 46 мест, и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя.

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