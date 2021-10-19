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Глава Роспотребнадзора Попова: введения QR-кодов в регионах недостаточно

Денис Ламехов
Сегодня в 15:55

Введение QR-кодов в регионах — недостаточная мера на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования», — сказала она. Попова отметила «слишком долгий интервал между предложениями главных государственных санитарных врачей и принятием решений». По ее словам, это ведет к росту заболеваемости.

Глава ведомства не уточнила, идет ли речь о введении локдауна в регионах.

Сегодня, 19 октября, в России вновь поставлен антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1015 человек, сообщил оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 13 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено 16 октября.

Общее число выявленных в стране случаев увеличилось до 8 060 752. За последние сутки выздоровели 23 426 пациентов, за все время — 7 040 481.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 240,2 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,4 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,4 млн).

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