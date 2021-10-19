М.Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинале-2022

М.Найт Шьямалан, режиссер фильмов «Шестое чувство» и «Сплит», возглавит жюри основного конкурса 72-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте Берлинале.

Организаторы подчеркнули вклад Шьямалана в кинематограф и уникальность его жанровых фильмов. Его имя — одно из самых престижных в индустрии, считают они.

«На протяжении своей карьеры он формировал вселенную, в которой страхи и желания стоят бок о бок, где молодые люди являются не только главными героями, но и движущей силой преодоления страха. Верность своему идеалу — это то, что мы ищем», — сказал Карло Шатриан, директор Берлинале.

Шьямалан назвал свое назначение «очень важным событием» для него и «подарком, который он с удовольствием принял». «Я всегда ощущал себя независимым режиссером внутри голливудской системы. Именно эта невстроенность в систему и определяет отличительные, самобытные и неординарные черты авторских голосов. Я всегда старался сохранить это ощущение и подбадривал других ценить свою уникальность», — сказал постановщик.

Берлинале пройдет с 10 по 20 февраля в очном формате. В этом году председателя жюри киносмотра не было.