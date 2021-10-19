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Звезды ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» предложили вернуть оригинальный состав

Виктория Шанина
Сегодня в 15:20

15 октября на стриминговой платформе Amazon Prime Video начал выходить ремейк популярного хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Актеры нового сериала решили, что было бы неплохо вернуть оригинальный звездный состав во втором сезоне, пишет Variety.

Культовый слешер 1997 года был снят по роману Лоис Дункан 1973 года. Картина стала бестселлером и ее часто сравнивали с другим блокбастером из 90-х — «Криком». Премия ASCAP Award признала фильм самым кассовым в год его выхода.

По сюжету группа подростков возвращается с выпускной вечеринки, попадает в смертельную аварию и решает скрыть свое преступление. Спустя год за молодыми людьми начинает охоту неизвестный серийный убийца. Он знает о самой большой тайне юношей и девушек, стремится раскрыть ее и отомстить.

© giphy

В 1998 году актерский состав хита был номинирован на премию Blockbuster Entertainment Awards. Дженнифер Лав Хьюитт стала двукратной победительницей, а Сара Мишель Геллар получила одну статуэтку. Фредди Принц-младший и Райан Филлипп уехали только с номинациями.

Актеры быстро стали любимцами публики, и хоть они не появились в первом сезоне шоу от Amazon, но активно участвовали в продюсировании проекта. Это заставило новое поколение хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» задуматься о том, кто из оригинала мог бы вернуться в шоу.

«Я всегда любила все фильм ужасов, особенно слешеры 90-х. Это как лучшая эстетика в мире. Думаю, это здорово, что сейчас мы можем высказать свое мнение», — сказала актриса нового сериала Мэдисон Айсман.

Айсман играет в сериале близняшек Леннону и Элисон — это одно из самых крупных изменений в ремейке. Раньше в центре событий был только один женский персонаж — Джули Джеймс, и играла ее Хьюитт.

«Мне кажется, каждый актер о таком мечтает. Уже с первого эпизода вы начинаете смотреть сериал совершенно с другой точки зрения. Вы начинаете открывать большую тайну, которой нет у остальных персонажей. И здесь я бы оставила все как есть».
Мэдисон Айсман

Она сказала, что была бы в восторге от возвращения Энн Хеч. Актриса сыграла Мисси Иган — сестру рыбака, которого, по мнению персонажей оригинального фильма, они случайно убили. В этом вопросе с Айсман солидарна и Эшли Мур, которая играет Райли.

«Я люблю ее. Она великолепна и очень хорошо впишется в нашу историю», — сказала Айсман.

Себастьян Аморусо, который играет Джонни, сказал, что во втором сезоне хотел бы вновь увидеть Филлиппа в роли Барри Кокса. В фильме ему принадлежала машина, на которой главные герои сбили человека.

«Чувствую, он выглядит намного моложе, чем есть, и мог бы сыграть интересное камео. Может быть, он каким‑то образом связан с одним из персонажей?» — рассуждает Аморусо.

© Giphy

Кэсси Бек, она же Кортни из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», отдала свое предпочтение Геллар — Хелен Шиверс из оригинала. Героиня мечтает стать актрисой и моделью, поэтому отказывается идти в полицию и соглашается сбросить тело рыбака в море.

Бек уверена: «Это прямо наша девушка. Было бы фантастически, если бы она вернулась».

© Giphy

Когда вопрос о том, кого стоит вернуть в новое шоу, задали Фионе Рене (Лайла), она воскликнула: «Дженнифер, где ты?» Она уверена, что лучше главной героини Джули в исполнении Хьюитт никого нет.

«Да, я этого хочу. Верните ее обратно», — сказала Рене и засмеялась.

© Giphy

Фиона добавила, что перенести место действия из маленького городка Саутпорт на Гавайи было прекрасным решением Amazon. Во-первых, она гордится, что в сериале разнообразный актерский состав и некоторых героев играют местные гавайцы. Во-вторых, актриса уверена, что популяризация островов поможет экономике штата.

© Giphy
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