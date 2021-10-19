В мигалки полицейских машин встроят умные камеры и радары. Они позволят фиксировать нарушения ПДД

В российских автомобилях спецтранспорта начнут использовать камеры нового типа, вмонтированные в балку со спецсигналами. Устройства уже тестируют в Москве на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД), выяснил Autonews.ru.

В новые мигалки встроены две полусферы, в каждой из которой — по камере. При желании их количество можно увеличить до шести. В центре находится радар, который сканирует окружающую обстановку.

По словам разработчиков, конструкция позволяет анализировать дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Система работает при температурах от –40 до +50 градусов как в движении, так и если автомобиль припаркован.

Камеры-балки могут фиксировать почти все виды нарушений ПДД: от неправильных разворотов и стоянки, до заезда на стоп-линии и превышения скорости. Устройство способно анализировать трафик на 6 полосах в пределах 60 метров.

Еще одна потенциальная функция — выявление автомобилей из баз розыска. Камеры уже научились определять тип транспортного средства, а скоро научатся различать марки и модели машин.

О планах МВД оснастить автомобили ГАИ мигалками с камерами глава ведомства говорил в начале июля. «Инспекторы ГИБДД смогут останавливать таких злостных нарушителей и работать именно с ними. Это нужно, чтобы минимизировать контакты между водителями и инспекторами, которые вынуждены в ручном режиме останавливать автомобили из потока», — пояснял он. Начало внедрения новых устройств планировали до конца года.