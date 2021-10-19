Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину и ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах она предложила ввести нерабочие дни уже с 23 октября, передает ТАСС.

Ее предложение связано с увеличившимся ростом заболеваемости COVID-19 в России. Голикова обратилась к работодателям, чтобы они предоставили своим сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации, а непривитых работников старше 60 лет перевели на удаленку.

Контроль за соблюдением всех принимаемых ограничений должен быть обеспечен. Голикова посоветовала «открывать аккуратно» отрасли, закрытые на период нерабочих дней. Также она порекомендовала централизованную закупку дорогих лекарств для стационаров во всех регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой по нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября включительно. Путину предложения вице-премьера представят завтра, 20 октября.