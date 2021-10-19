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Активист Гринписа провел акцию в небе над «китовой тюрьмой» в Приморском крае

Денис Ламехов
Сегодня в 14:59

Активист Гринписа пролетел на параплане над «китовой тюрьмой» в Приморье, где в 2018–2019 годах содержались косатки и белухи. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.

Парапланерист сделал несколько кругов над вольерами «китовой тюрьмы». После этого он развернул пятиметровый баннер с изображением косатки, которая пытается сбросить с себя тюремные оковы.

Полет назвали протестом против вылова китообразных в культурно-просветительских целях, под которыми, по словам Гринписа, скрывается продажа животных в океанариумы и дельфинарии. В организации сообщили, что китайские покупатели готовы платить за белуху до 1 млн долларов, а за косатку — до 10 млн.

В Гринписе добавили, что акция проведена в поддержку законопроекта, запрещающего вылов морских млекопитающих, — на данный момент его нет в России. Разработан другой законопроект, он запрещает прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Правительство одобрило его 1 октября, а в середине месяца он прошел первое чтение в Госдуме.

Активисты критикуют законопроект. «Ничто не мешает снова отлавливать китов. Принимаемые чиновниками запреты либо временные, либо неактуальные — типа запрета промышленного и прибрежного китобойного промысла, который в России и так не ведется с 1987 года», — прокомментировал эксперт российского Гринписа Оганес Таргулян.

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Косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в 2019 году. Этому способствовали зоозащитники, включая Гринпис. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам незаконной добычи биоресурсов и жестокого обращения с животными. Владимир Путин давал поручение Минприроды и Минсельхозу разобраться со сложившейся ситуацией и определить дальнейшую судьбу косаток и белух.

Организация сообщает, что на Дальнем Востоке осталось не более 600 плотоядных косаток, поэтому возврат в дикую природу даже десяти молодых особей очень важен. В марте 2020 года плотоядную косатку включили в Красную книгу России.

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