Роскомнадзор перестанет замедлять Twitter после удаления всего незаконного контента

Роскомнадзор снимет ограничения на скорость загрузки Twitter в России после того, как компания удалит весь противоправный контент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Чиновник добавил, что на страницах соцсети остается 9% контента, который противоречит законодательству России. «Мы ждем, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона. Тогда мы примем соответствующее решение», — сказал он.

Скорость работы Twitter на территории России замедлена с 10 марта 2021 года. Сервису грозила блокировка, но затем Роскомнадзор отказался от этого инструмента. В ведомстве заявили, что компания удалила 91% незаконного контента. В связи с этим РКН перестал замедлять версию для стационарных компьютеров, продолжив снижать скорость только на мобильных устройствах.

С 1 февраля соцсети в России должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань.