Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде, нашли мертвой. Подозреваемую сняли с поезда без сознания

В Вологде нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая пропала без вести 16 октября. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Долгом переулке, сообщает СК.

Владелицу этой квартиры — 40-летнюю Ульяну Ланскую — задержали на территории Карелии. Как пишет ТАСС, медработники сняли ее с поезда Петербург — Мурманск после отравления неизвестными таблетками. По информации телеграм-канала «112», женщина, возможно, хотела покончить с собой. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии.

Телеграм-канал сообщает, что Ланская состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а местные жители неоднократно жаловались на ее неадекватное поведение. «Это Ланская Ульяна, ее лишили родительских прав, и она теперь наблюдает за чужими детьми. Она часто гуляла в Ковыринском парке на Витязе и следила за детьми на детской площадке», — сказал один из соседей.

Третьеклассница ушла из дома утром 16 октября. Но спохватились о ее пропаже лишь на следующий день ближе к обеду — мать думала, что ребенок находится у бабушки. По данным ТАСС, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина вместе с бабушкой воспитывает двоих детей. Кроме погибшей девочки, это мальчик 2007 года рождения.

«Девочку воспитывали мама и бабушка, там еще сожитель есть, его проверяли, ничего плохого о нем нет. Мама злоупотребляет спиртными напитками. Состояла на учете внутришкольном и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних)», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

После сообщений о пропаже к поискам третьеклассницы подключились более 640 человек и 81 единица техники. Волонтерам удалось найти рюкзак девочки, затем появились кадры, на которых ребенок со своей подругой покупают конфеты в магазине. В объектив уличных камер подружки попали уже вместе с Ульяной Ланской.