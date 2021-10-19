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Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде, нашли мертвой. Подозреваемую сняли с поезда без сознания

Семён Гудошников
Сегодня в 12:45

В Вологде нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая пропала без вести 16 октября. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Долгом переулке, сообщает СК.

Владелицу этой квартиры — 40-летнюю Ульяну Ланскую — задержали на территории Карелии. Как пишет ТАСС, медработники сняли ее с поезда Петербург — Мурманск после отравления неизвестными таблетками. По информации телеграм-канала «112», женщина, возможно, хотела покончить с собой. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии.

Телеграм-канал сообщает, что Ланская состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а местные жители неоднократно жаловались на ее неадекватное поведение. «Это Ланская Ульяна, ее лишили родительских прав, и она теперь наблюдает за чужими детьми. Она часто гуляла в Ковыринском парке на Витязе и следила за детьми на детской площадке», — сказал один из соседей.

Третьеклассница ушла из дома утром 16 октября. Но спохватились о ее пропаже лишь на следующий день ближе к обеду — мать думала, что ребенок находится у бабушки. По данным ТАСС, семья состоит на учете как неблагополучная, женщина вместе с бабушкой воспитывает двоих детей. Кроме погибшей девочки, это мальчик 2007 года рождения.

«Девочку воспитывали мама и бабушка, там еще сожитель есть, его проверяли, ничего плохого о нем нет. Мама злоупотребляет спиртными напитками. Состояла на учете внутришкольном и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних)», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

После сообщений о пропаже к поискам третьеклассницы подключились более 640 человек и 81 единица техники. Волонтерам удалось найти рюкзак девочки, затем появились кадры, на которых ребенок со своей подругой покупают конфеты в магазине. В объектив уличных камер подружки попали уже вместе с Ульяной Ланской.

По версии следствия, женщина втерлась в доверие к одной из девочек, пригласила к себе в квартиру и там убила. СМИ пишут, что подозреваемая привела к себе домой обеих девочек, но одну отпустила, что помогло выйти на след злоумышленницы.

СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 (убийство малолетнего). Подозреваемой грозит до пожизненного лишения свободы. Еще одно дело — о халатности — завели на сотрудников органов профилактики, которые, по мнению следствия, не заметили опасного положения девочки в семье. Другого ребенка — старшего мальчика — из семьи изъяли. Его мать собираются лишить родительских прав.

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