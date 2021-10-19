Дудь отметил, что картина оказалась недооценена в момент выхода в 1995 году. Ленту считали «дурновкусием», а ее создание Меньшовым — ошибкой мастера. Журналист эту позицию не разделяет.

В нашем представлении это недооцененный шедевр, один из главных фильмов 90-х и важнейшая глава энциклопедии русской жизни. Чтобы попробовать эту несправедливость исправить, мы и сняли этот выпуск.

В подводке к выпуску Дудь также поддержал исполнителя главной роли Валерия Гаркалина: «Снимать этот выпуск мы начали еще в августе. Осенью актер Валерий Гаркалин оказался в больнице и был переведен на аппарат ИВЛ. Когда я записываю эту подводку, приходят новости о том, что ему стало лучше. Валерий Борисович, мы держим кулаки за то, чтобы вы выкарабкались и вернулись к работе. Вы — блистательный артист, и в ближайшие полтора часа, кажется, все смогут в этом убедиться», — сказал он.

В начале июля скончался режиссер картины Владимир Меньшов. Помимо «Ширли-мырли» он также снял оскароносную ленту «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другие фильмы.

«Афиша Daily» публиковала интервью Александра Горбачева с Владимиром Меньшовым, посвященное истории «Ширли-мырли».