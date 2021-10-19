Независимые комиксисты обвинили «Магнит» в краже персонажа

Петербургский художник комиксов Виталий Терлецкий обвинил сеть супермаркетов «Магнит» в плагиате. В своем твиттере он опубликовал две картинки — с персонажем из комикса «Продукты 24», который он создал с другим художником Артемом Бизяевым, и скриншот из новой рекламы «Магнита».
По мнению Терлецкого, ретейлер «украл персонажа для коммерческого пользования» и сделал это «отвратительно бездарно». Он отметил, что комиксисты всегда открыты к сотрудничеству, если кто‑то захочет сделать коллаборацию по их работе, но «это позор».
В комментариях под постом представители «Магнита» сказали, что «ничего плагиатить не хотели», и, если это оскорбляет художников, они готовы удалить рекламу. По словам компании, у «Магнита» сейчас «совсем друга тема с недавно установленными теплицами-контейнерами и трансформерами».
На уточняющий вопрос Терлецкого, выглядят ли теплицы «Магнита» как «гигантский робот из ларьков с красным верхом и синим низом, похожий в деталях на персонажа нашего комикса, который вышел еще в 2017 году», представители сети ответили, что, создавая визуал, вдохновлялись множеством примеров, в том числе и их комиксом «Продукты 24». В компании заявили, что «сделали свою версию, содержащую схожие элементы с рисунками коллег, но точно не хотели никого обидеть».
Пользователи в комментариях предложили «Магниту» заплатить комиксистам авторские, чтобы сохранить лицо. Блогер и актер озвучания Дима Сыендук предположил, что исправить ситуацию можно только если завести во все «Магниты» комиксы художников.