Независимые комиксисты обвинили «Магнит» в краже персонажа

Петербургский художник комиксов Виталий Терлецкий обвинил сеть супермаркетов «Магнит» в плагиате. В своем твиттере он опубликовал две картинки — с персонажем из комикса «Продукты 24», который он создал с другим художником Артемом Бизяевым, и скриншот из новой рекламы «Магнита».

По мнению Терлецкого, ретейлер «украл персонажа для коммерческого пользования» и сделал это «отвратительно бездарно». Он отметил, что комиксисты всегда открыты к сотрудничеству, если кто‑то захочет сделать коллаборацию по их работе, но «это позор».