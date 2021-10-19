Из кризисного шелтера в Казани забрали двух девушек, приехавших из Дагестана за помощью

Вечером 18 октября неизвестные в форме силовиков забрали из кризисного центра для женщин «Мамин дом» в Казани двух девушек, приехавших из Дагестана. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на основательницу и руководительницу фонда «Благие дела» Алию Байназарову.

«В четыре часа ночи к нам приехали девочки из Дагестана. Они были вынуждены бежать из своего родного города. У них было намерение начать новую жизнь. Мы заключили с ними договоры, мы проговорили, какую помощь им будем оказывать, какие дальнейшие шаги будем предпринимать», — пояснила она.

Люди в полицейской форме не сообщили, куда и зачем везут девушек. Сейчас неизвестно, где они находятся. По словам главы фонда, отец одной из них — исламский проповедник. «Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — добавила благотворительница.

Через час после похищения девушки связались с Анохиной и заявили, что с ними якобы все хорошо и «не надо поднимать шумиху. Руководительница «Благих дел» считает, что эти слова сказаны под давлением — она общалась с девушками около года, и все это время они подтверждали свое желание получить помощь.

Анохина считает, что дагестанок увезли в отдел, передали кому‑то из родственников в Казани, а вскоре вернут в Дагестан. «Медиазона»* пишет, что девушки приходятся друг другу дальними родственницами, Анохина в разговоре с РБК назвала их «подругами детства», уточнив, что им 20 и 21 год.

По словам правозащитницы, у обеих жизнь была «вполне несчастливая»: «полный запрет на какую‑то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа». Обе хотели развестись с мужем, за которого они вышли по принуждению. С одной из девушек была двухлетняя дочка — ее также забрали.

В МВД Татарстана заявили, что «впервые слышат» о похищении. Позже там сказали РБК, что проверили все отделы полиции, но «никто этого не делал»: «сами понимаете, форму кто угодно может надеть». Республиканское МВД начало проверку.

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