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Канье Уэст официально сменил имя на Йе

Денис Ламехов
Сегодня в 8:20

Суд в США одобрил запрос хип-хоп-исполнителя Канье Уэста на официальную смену имени. Музыкант отказался от фамилии и поменял имя на Йе. Об этом сообщает Pitchfork.

Артист подал судебный запрос еще в конце августа. В нем он заявил, что хочет поменять имя по личным причинам. «В отсутствие возражений запрос удовлетворен», — постановил суд.

В 2018 году Уэст заявил: «Мне кажется, что „Йе“ это наиболее часто встречающееся слово в Библии. Оно означает „ты“. Таким образом, я это ты. Я это мы. Я ухожу от того, чтобы быть Канье Уэстом, то есть всего одним человеком, и перехожу к Йе. Это отражение того, что хорошо, плохо, странно — абсолютно всего».

Музыкант регулярно обращается к христианской тематике. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King», а его госпел-хор Sunday Service — пластинку «Jesus is Born». В 2021-м состоялся релиз альбома «Donda», где артист также затрагивает тему религии.

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