Канье Уэст официально сменил имя на Йе

Суд в США одобрил запрос хип-хоп-исполнителя Канье Уэста на официальную смену имени. Музыкант отказался от фамилии и поменял имя на Йе. Об этом сообщает Pitchfork.

Артист подал судебный запрос еще в конце августа. В нем он заявил, что хочет поменять имя по личным причинам. «В отсутствие возражений запрос удовлетворен», — постановил суд.

В 2018 году Уэст заявил: «Мне кажется, что „Йе“ это наиболее часто встречающееся слово в Библии. Оно означает „ты“. Таким образом, я это ты. Я это мы. Я ухожу от того, чтобы быть Канье Уэстом, то есть всего одним человеком, и перехожу к Йе. Это отражение того, что хорошо, плохо, странно — абсолютно всего».