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Disney и Marvel перенесли выход нескольких картин, включая нового «Индиану Джонса» и 5 кинокомиксов Вчера в 23:14
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Disney и Marvel перенесли выход нескольких картин, включая нового «Индиану Джонса» и 5 кинокомиксов

Семён Гудошников
Вчера в 23:14

Disney, которому принадлежит Marvel, вновь переносит премьеры фильмов. На этот раз не из‑за пандемии коронавируса, а из‑за эффекта домино — некоторые картины соперничают с проектами других студий, у остальных затянулся процесс производства.

Как пишет Deadline, если бы пятый «Индиана Джонс» вышел, как и планировалось, 29 июля 2022 года, конкуренцию бы ему составил «Черный Ястреб» с Дуэйном Джонсоном. Поэтому его премьеру решили перенести — сразу на 30 июня 2023 года.

Переносы затронули и несколько проектов Marvel. В прокате появятся позже намеченного:


  • «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — 6 мая 2022 года (вместо 25 марта 2022-го);
  • «Тор: Любовь и гром» — 8 июля 2022 года (вместо 6 мая 2022-го);
  • «Черная Пантера: Ваканда навсегда» — 11 ноября 2022 года (вместо 8 июля 2022-го);
  • «Марвелы» — 17 февраля 2023 года (вместо 11 ноября 2022-го);
  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 28 июля 2023 года (вместо 17 февраля 2023-го).

Одну безымянную картину Marvel перенесли с 3 ноября 2023-го на неделю позже, а второй проект без названия вовсе убрали из расписания.

Ближайшая премьера Marvel — кинокомикс «Вечные», над которым работает оскораносная Хлоя Чжао. Его релиз запланирован на 4 ноября 2021 года (тут можно посмотреть его трейлер).

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