C 1 ноября в Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест

С 1 ноября в Петербурге начинает работать система QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление мэра Александра Беглова.

С 15 ноября в Петербурге необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на регистрациях брака. С 1 декабря по QR-кодам начнут работать также общепиты.

Максимальное число участников массовых мероприятий снизилось с 75 до 40. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку в праздничный период с 1 по 3 ноября.

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