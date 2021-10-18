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Apple представила AirPods третьего поколения

Семён Гудошников
Сегодня в 20:30

Apple в ходе второй осенней презентации показала третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они поддерживают «пространственное аудио» и объемный звук Dolby Atmos.

Дизайн напоминает Pro-версию, но с укороченной ножкой и без силиконовых вкладышей. Работать наушники смогут на 20% дольше, чем AirPods второго поколения: одного заряда хватит, чтобы слушать музыку шесть часов, утверждают в компании.

Стоить новые наушники будут на американском рынке 179 долларов. При этом модели предыдущего поколения продолжат продавать за 129 долларов (то есть на треть дешевле).

Это первый редизайн AirPods с 2016 года. В декабре 2020-го Apple представила свои первые большие наушники — AirPods Max. У аксессуара есть активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер и «пространственное аудио».

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