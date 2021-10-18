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«МГ» признали экстремистским, Facebook создаст метавселенную и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:22

«Мужское государство» признали экстремистской организацией. По решению суда будут заблокированы три телеграм-канала движения и шесть пабликов во «ВКонтакте».

Волгоградская ФАС признала рекламу «Ёби-доёби» ненадлежащей. Ведомство будет добиваться смены названия сети из‑за схожести с ненормативной лексикой.

Иркутский суд приговорил тулунского маньяка к 24 годам лишения свободы. Он совершил серию нападений на женщин в 2000–2019 годах, одной из его жертв было 13 лет.

В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем. Его купил 15-летний подросток у бабушки пострадавшей.

Сводка новостей о коронавирусе. В России обновился антирекорд суточной заболеваемости — 34 325 случаев. Власти сняли антиковидный запрет на въезд для членов семей проживающих в стране иностранцев, а в Москве начали штрафовать за приспущенные маски.

Полицейские силой задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича, заявив, что он может находиться в розыске. По словам оперного певца, его положили лицом на асфальт, скрутили руки и «пытались затолкать в автозак».

Facebook планирует нанять около 10 тыс. инженеров из ЕС для создания метавселенной. «Афиша Daily» разобралась, что это такое, зачем Марку Цукербергу нужна эта инициатива и почему компания идет в Европу.

Сборы в российских кинотеатрах впервые превысили допандемийные показатели. За последний месяц выручка прокатчиков от продажи билетов составила 3,41 млрд рублей.

Джеймс Ван показал костюм Черной Манты и декорации из предстоящей картины «Аквамен-2». Режиссер отметил, что корабль злодея вдохновлен эстетикой комиксов и Серебряного века.

Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Продолжение культовой франшизы Айвана Райтмана появится в прокате 18 ноября.

27 октября на ВДНХ откроется аудиовизуальная инсталляция «Портрет поколения». Она будет посвящена актуальным проблемам современного общества — от поиска себя до заботы об экологии.

22 октября в московском Music Media Dome выступит диджейский дуэт Tale of Us. Музыканты приедут в столицу со специальным шоу от креативной команды, в котором используют 360-градусные проекционные экраны.

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