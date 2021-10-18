Полиция Албании возбудила дело об убийстве после гибели четырех российских туристов в отеле

Полиция Албании возбудила уголовное дело по факту гибели четырех российских туристов в местном отеле Gloria Palace. Об этом сообщает Albanian Daily News.

По информации издания, причина смерти россиян все еще не установлена. Однако следственная группа решила открыть дело, не дожидаясь каких‑либо результатов.

Вечером 15 октября в зимнем бассейне отеля Gloria Palace в албанской деревне Керрет нашли тела двоих мужчин и двух женщин. Их нашел администратор, который несколько раз пытался позвать гостей, чтобы сообщить, что для них готовы напитки и фрукты.

По данным dosia.al, погибли 37-летний Никита Белоусов, 31-летняя Екатерина Буренкова, 58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков. Телеграм-канал Shot пишет, что молодые люди собирались пожениться, а перед свадьбой приехали в Албанию с родителями невесты.

На данный момент основной версией гибели туристов является отравление хлором. Пробы воды взяты на экспертизу для проверки этой теории.