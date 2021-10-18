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«Из‑за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов»: депутат Журова — о победе Team Spirit

Семён Гудошников
Сегодня в 18:52

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что из‑за киберспорта Россия теряет будущих великих спортсменов, которые могли бы стать олимпийскими чемпионами. Об этом пишет Sport24.

Журова поздравила команду Team Spirit с победой в гранд-финале The International по Dota 2, заявив, что «ребята действительно трудились» и «заслуженно получили свои призовые». Однако она выразила опасения, что киберспорт приобретет массовый характер, поскольку это «станет супербольшой рекламой для детей».

«Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: „Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег“. А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт», — считает депутат.

По ее словам, заниматься киберспортом — право каждого, «не будем же мы закрывать страну и возвращаться к режиму СССР со строгими ограничениями». «В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности», — заключила Журова.

17 октября российская команда Team Spirit стала чемпионом международного турнира The International по Dota 2. В финале она обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2. За свою победу Team Spirit получили рекордные 18,2 млн долларов.

Чемпионский титул The International впервые достался россиянам. Из команд СНГ его завоевывала лишь украинская NAVI в 2011 году.

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