Storytel и Capsula собрали аутфиты, вдохновленные культовыми книгами. В их числе «Дюна» и «Тайпэн»

За основу авторы взяли пять романов: «Дюна» Фрэнка Герберта , «Город женщин» Элизабет Гилберт , «Как стать леди» Фрэнсис Бернетт, «Лето на Парк-авеню» Рене Розен, «Тайпэн» Джеймса Клавелла. Через вдохновение героями стилисты хотят помочь девушкам выразить себя и свой стиль, поэтому проект не ставит перед собой задачу точного воссоздания образов.

Платформа аудиокниг Storytel и сервис доставки одежды от стилистов Capsula запустили совместный проект. С 15 октября девушки по всей России смогут заказать себе стильные аутфиты, вдохновленные культовыми книгами известных писателей, рассказали « Афише Daily » представители проекта.

«Это одни из самых популярных романов современности, и особенно в 2021 году, входят в топ-100 по количеству прослушиваний и обладают уникальной атмосферой: театральные подмостки Нью-Йорка 1940-х, изящество и очарование Англии конца XIX века, эпоха глянца и сексуальной революции, загадочная азиатская культура, функционализм и романтика далекого будущего — теперь можно не только представлять, как выглядят герои, но и стать ими», — рассказали в пресс-службе Storytel.

Стилисты Capsula будут подбирать индивидуальные образы для каждой пользовательницы, исходя из запросов, которые необходимо указать в анкете. После оплаты услуг стилиста девушки получат капсулу из шести вещей. Выкупать сразу все вещи не обязательно — дается 24 часа на примерку.

«Что важно, мы не отправляем всем девушкам одно и то же просто разного размера — стилист изучает анкету и социальные сети девушки, подбирает капсулу именно под нее. Это современные образы в авторском прочтении стилиста с отсылкой к источнику — самой книге», — рассказала соосновательница сервиса Capsula Анастасия Шибанова.

Примерку рекомендуется делать под соответствующий фрагмент из аудиокниги, чтобы максимально погрузиться в атмосферу того мира, который рисует перед читателями автор. Участницы проекта получат в подарок временную подписку на Storytel.