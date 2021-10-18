Координатор «Ночлежки» прочитает на «Винзаводе» лекцию о социальной рекламе

20 октября в центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет лекция координатора проектов «Ночлежки» Ксении Солодовой. Об этом «Афише Daily» рассказали представители благотворительной организации.

Лекция ориентирована на студентов, а ее тема — «Как рассказать о том, о чем не хотят слышать». Солодова расскажет, как «Ночлежка» делает социальную рекламу и как при ее создании не вызывать чувство вины и не быть назидательным. Спикер рассмотрит социальную рекламу в контексте культурных кодов и ответит на вопрос: как работать с контекстами и быть интересным разным людям?

Мероприятие пройдет в Винтажном зале «Винзавода», подъезд 15. Начало — в 19.00, вход бесплатный по предварительной регистрации (при себе нужно иметь студенческий билет).

Лекция — часть параллельной программы конкурса социальной рекламы «Твой взгляд», организованного «Винзаводом». В рамках него участники встречаются с представителями индустрии: благотворительными фондами, коммуникационными агентствами и лидерами мнений. Они обсуждают тренды, успешные кейсы и актуальные креативные техники социальной рекламы в 2021 году. Принять участие могут студенты вузов города Москвы.