Джеймс Ван показал костюм Черной Манты из предстоящей картины «Аквамен-2»

По его словам, корабль и технологии злодея вдохновлены эстетикой Серебряного века и комиксов. «Долгие месяцы тщательной проработки деталей были потрачены на создание костюмов и постановочного дизайна», — сказал Ван.

В сети появились новые снимки декораций и злодея Черной Манты из предстоящей картины Джеймса Вана «Аквамен-2». Фотографии опубликовал сам режиссер.

Черная Манта был создан Бобом Хейни и Ником Карди в 1967 году. С того времени у персонажа было много разных историй происхождения. Ван взял за основу перезагруженный комикс Джеффа Джонса «Аквамен: Впадина», в котором злодей отомстил Аквамену за смерть отца.

Подробности сюжета предстоящей картины пока не разглашаются. «Аквамен-2» выйдет в прокат 15 декабря 2022 года.