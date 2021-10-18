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Российское пиар-агентство решило создать платформу для шеринга и продажи креативов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02

Российское коммуникационное агентство Blacklight задумало создать платформу Nestock, на которой можно будет делиться и продавать креативные материалы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Агентства и фрилансеры-креаторы смогут загружать на платформу свои невостребованные наработки — от иконок и ключевых рекламных образов (Key Visual) до AR-масок и сложных иллюстраций.

При регистрации на Nestock креаторам нужно будет привязать свою банковскую карту. Своими материалами они смогут делиться как бесплатно или за донат, так и выставив цену, как на обычном стоке.

По словам продюсера Владимира Лозовского, идея платформы родилась после того, как клиент не утвердил «кучу классных вижуалов», которые разработала команда. В агентстве называют проект «апсайклингом креативов».

Для его реализации Blacklight необходимо 703 300 рублей. Агентство открыло сбор средств на создание платформы. Деньги можно отправить до 20 декабря через лендинг проекта.

Планируется, что Nestock заработает через три месяца, если команда соберет всю сумму. Если пожертвований не хватит, агентство запустит бета-версию и продолжит дальше искать инвестиции. При непрохождении порога в 100 тыс. рублей деньги вернут всем вложившимся.

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