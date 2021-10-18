Москвичей с приспущенными масками в транспорте будут штрафовать

В Москве контролеры в общественном транспорте будут штрафовать пассажиров за неправильное ношение маски: если та приспущена или на подбородке и не закрывает органы дыхания. Об этом пишет ТАСС со слов руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

«Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее», — добавил Султанов.

За отсутствие маски в транспорте придется заплатить 5000 рублей штрафа, в магазине или торговом центре — 4000 рублей. Ношение масок и перчаток обязательно с мая 2020 года, но в июле этого года столичные власти отменили правило относительно вторых.

С середины октября в общественном транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима: количество проверяющих увеличилось на 50%, примерно до 800 человек. С начала октября в столичном транспорте сотрудники зафиксировали более 20 тыс. нарушений.