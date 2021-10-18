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«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:16

Нижегородский областной суд признал националистическое и женоненавистническое движение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Об этом сообщает «Медиазона»*.

По решению суда, будут заблокированы три телеграм-канала: основной канал Позднякова (он уже заблокирован), канал «Мужского государства», сайд-проект «Бутылка», а также шесть пабликов во «ВКонтакте».

Новость дополняется.

*«Медиазона» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*«Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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